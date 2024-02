Wegen des Handels mit einer größeren Menge Drogen in Form von Ecstasy-Tabletten steht ein 42-Jähriger aus Ludwigshafen vor der 8. Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal. Weil griffbereit zu den Pillen ein Jagdmesser gefunden wurde, lautet die Anklage auf „bewaffneten Drogenhandel“. Der Mann ist mehrfach, aber nicht wegen Drogendelikten vorbestraft. Zum Prozessauftakt am Dienstag schwieg er zu den Tatvorwürfen.

Auch Angaben zu seiner Person mochte der Angeklagte nicht machen. Er bestätigte lediglich auf Deutsch, dass er in Kabul geboren und noch immer afghanischer Staatsbürger sei. In der Verhandlung steht ihm ein Dolmetscher zur Seite. Zurzeit befindet sich der 42-jährige nicht in Haft.

In ihrer Anklage legte ihm Staatsanwältin Gabriele Werner zwei Taten zur Last. Zum einen soll er im Juni 2022 in Ludwigshafen Ecstasy-Pillen an eine 16-jährige verkauft haben, obwohl er von ihrem Alter gewusst haben soll. Die Minderjährige habe die Droge sofort in seinem Beisein konsumiert, sagte Werner.

Mit Betäubungsmitteln gehandelt

Außerdem wirft sie dem 42-jährigen vor, von Juni 2022 bis Juni 2023 in Ludwigshafen mit „Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ gehandelt zu haben. Wie die Staatsanwältin sagte, sind bei einer Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten im Juni 2023 rund 280 Ecstasy-Tabletten verschiedener Sorten aufgefunden worden. Dazu soll griffbereit zu den Drogen ein Jagdmesser mit einer Klingenlänge von etwa zehn Zentimetern gelegen haben. Einige der Ecstasy-Tabletten seien mit Verpackungsmaterial fertig zum Verkauf aufgefunden worden.

Der Vorwurf des bewaffneten Drogenhandels in nicht geringer Menge wiegt schwer. Hier sieht das Strafgesetzbuch eine Mindesthaftstrafe von fünf Jahren vor. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Waffe beim Handel mit den Drogen tatsächlich zum Einsatz kommt. Es genügt die relative Nähe von Drogen und griffbereiter Waffe.

Wie Verteidiger Shahin Rahimi Azar sagte, wolle sein Mandant erst beim nächsten Termin Angaben machen. Es folgte ein ausgedehntes Rechtsgespräch von Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht hinter verschlossenen Türen. In der Regel geht es hier darum, dass der Angeklagte für ein Geständnis einen maßvollen Strafrahmen und die Justiz einen zügigen Abschluss des Verfahrens bekommt.

Kein „Deal“ geglückt

Wie Richterin Sonja Steingart jedoch anschließend berichtete, war kein „Deal“ geglückt. Ein Problem war offenbar das gefundene Messer. Der Beschuldigte habe das Messer nur zum Kuchenschneiden benutzt, habe der Verteidiger angegeben. Der 42-jährige sei seit Längerem selbst Drogenkonsument. Und die beteiligte 16-Jährige als Zeugin sei wenig glaubwürdig.

Wie Staatsanwältin Werner ihrerseits betonte, sehe sie wegen der Menge und Qualität der Drogen hier keinen „minderschweren Fall“. Bei seiner Aussage im Zeugenstand berichtete ein 35-jähriger Kripobeamter, dass bei der Durchsuchung der kleinen Wohnung in Mundenheim etwa 270 Ecstasy-Tabletten im Bad versteckt unter der Duschwand gefunden wurden. Ein paar weitere Ecstasy-Pillen seien im Küchenschrank gefunden worden, oben auf dem Schrank habe durchaus greifbar das Jagdmesser mit der zehn Zentimeter langen Klinge gelegen. Der Richterin zufolge haben Verteidigung und Beschuldiger nun Zeit, noch einmal über ihre Strategie nachzudenken.

Der Prozess wird am 11. März fortgesetzt.