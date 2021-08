Die Polizei hatte alle Mühe, am Sonntag einen 25-Jährigen zu bändigen. Aufgefallen war der Mann gegen 14 Uhr während einer Verkehrskontrolle in der Zollhofstraße (Mitte). In unmittelbarer Nähe schrie der 25-Jährige seine 30-jährige Partnerin an und attackierte sie körperlich. Als die Beamten versuchten einzugreifen, schrie er auch sie an und verhielt sich unkooperativ und aggressiv. Schließlich musste er fixiert werden. Auch hiergegen wehrte sich der 25-Jährige. Zur Feststellung seiner Identität wurde er zur Polizeiwache gebracht. Dort wurden bei einer Durchsuchung ein sogenannter Kubotan sowie Handschuhe mit Knöchelschutz sichergestellt. Ein Kubotan ist eine kleine handliche Waffe für den Nahkampf, die in verschiedenen Kampfkünsten verwendet wird. Der 25-Jährige zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Die Beamten wurden nicht verletzt. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenmissbrauch ergaben sich nicht. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige gehen.