Ein 28-Jähriger hat am Sonntagmorgen mit seinem Auto einen Verkehrsunfall in der Heinigstraße verursacht. Laut Polizei fuhr er gegen ein geparktes Auto, das dann durch den Aufprall gegen zwei weitere geparkte Autos geschoben wurde. Zunächst habe sich der junge Mann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, nach rund anderthalb Stunden sei er allerdings mit einer Frau im Schlepptau wiedergekommen – angeblich sollte sie die Unfall-Fahrerin gewesen sein. Zeugen machten den Betrugsversuch des Mannes allerdings zunichte, der 28-Jährige konnte den Beamten zufolge als Fahrer identifiziert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille, durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 27.000 Euro. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.