Ein 20-jähriger Radler musste die Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er alkoholisiert gegen ein parkendes Auto gefahren war. Gegen 23 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Fahrradfahrer gegen ein Auto in der Eduard-Jost-Straße (Rheingönheim) gefahren sei. Anschließend sei der Radler in Schlangenlinien davongefahren. Die Polizei stoppte den Mann in der Nähe des Unfallorts. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,15. Auf der Dienststelle wurde ihm dann eine Blutprobe entnommen.