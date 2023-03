Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Per offenem Brief hat sich die Bürgerinitiative „Lebenswertes Ludwigshafen“ an die Stadtverwaltung sowie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) gewandt und fordert, Fahrgäste an der Haltestelle Berliner Platz besser vor Regen zu schützen. Einfach zu lösen ist die Angelegenheit jedoch nicht.

„Seit sieben Jahren ist die ÖPNV-Haltestelle Berliner Platz in einem erbärmlichen Zustand“, heißt es im offenen Brief der Bürgerinitiative (BI), die bereits