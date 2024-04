Die nächste Beisetzung der Herzenskinder findet am Mittwoch, 8. Mai, 14 Uhr, auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof statt. Herzenskinder sind all jene totgeborenen Kinder, die nicht individuell von ihren Eltern beerdigt werden. In einer ökumenischen Trauerfeier unter muslimischer Beteiligung wird ihrer zunächst gedacht. Anschließend erfolgt die gemeinsame Erdbestattung an der Ruhestätte der Herzenskinder, wie Birgit Kiefer von der Klinikseelsorge des St. Marienkrankenhauses informiert.