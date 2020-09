Ein technischer Defekt hat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr eine Betriebsunterbrechung im Steamcracker der BASF in Ludwigshafen ausgelöst, wie der Chemiekonzern mitteilt. Die Sicherheitssysteme hätten wie vorgesehen reagiert. Das Rohgas sei über eine Fackel verbrannt worden. Dabei sei es zu sichtbarem Feuerschein sowie zu Rußbildung gekommen. Beim Wiederanfahren der Anlage werde es bis Mittwoch zu weiterer Fackeltätigkeit kommen. Der Steamcracker spaltet unter Zusatz von Wasserdampf bei etwa 850 Grad Hitze Rohbenzin auf. Dabei entstehen unter anderem Ethylen und Propylen, beides unverzichtbare Grundprodukte für die Herstellung vieler BASF-Produkte in Ludwigshafen. Aus Ethylen und Propylen werden unter anderem Kunststoffe, Lacke, Waschrohstoffe und Pflanzenschutzmittel hergestellt. Die zuständigen Behörden sind laut BASF informiert. Seine Nachbarn bittet das Unternehmen um Verständnis.