Mit einer Festwoche wird die BASF vom 27. November bis 5. Dezember ihr 100 Jahre dauerndes Kulturengagement begehen. Ein Konzert des damaligen Pfalzorchesters, der heutigen Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, am 30. November 1921 im BASF-Feierabendhaus gilt als dessen Geburtsstunde, wie das Unternehmen mitteilt.

Während der Festwoche wird die Fassade des BASF-Feierabendhauses zur Projektionsfläche einer medialen Inszenierung. Jeden Abend, immer eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung im Festsaal, erzählt die illuminierte Oberfläche des Hauses, was dort seit 100 Jahren im Inneren passiert.

Eröffnet wird die Festwoche am 27. November mit einem Konzert des ältesten und wichtigsten Partners der BASF, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Der Konzertregisseur Iñigo Giner Miranda hat dazu einen musikalisch-dramaturgischen Spannungsbogen entworfen, der eine Verneigung vor der Historie darstellt und gleichzeitig eine Idee davon vermittelt, wie das Konzert der Zukunft aussehen könnte.

Am 28. November geht es weiter mit dem Klaviervirtuosen und Entertainer Chilly Gonzales. Der Geiger und Crossover-Künstler Mihalj Kekenj alias Miki kommt am 29. November mit seiner „Takeover!“-Konzertreihe ins Feierabendhaus, in der ein Interpret aus Pop und Rock auf Mikis kammermusikalisches Ensemble trifft. Nach Ludwigshafen bringt er den Deutsch-Rapper Max Herre mit.

Am 1. und 2. Dezember wird die für den März 2020 geplante Uraufführung der Kinderoper „Wiesendingstag“ von Nora Gomringer (Text) und Birke Bertelsmeier (Musik) im Mannheimer Oststadt Theater nachgeholt. Was ist eigentlich Feierabend? Solchen Fragen geht Armin Chodzinski am 2. Dezember nach. Chodzinski, Artist in Residence der BASF 2021, ist irgendetwas zwischen Mad Professor, schmierigem Entertainer und moralinsaurem Tänzer.

„Let yourself be loved“: Unter diesem Motto tritt Joy Denalane am 3. Dezember auf. Die Jazzrausch Bigband gibt am 4. Dezember eine fulminante Abschlussparty. Und das Orchester im Treppenhaus aus Hannover setzt am 5. Dezember den endgültigen Schlusspunkt. Acht Musiker versuchen mit einer Rauminszenierung herauszufinden, wie in Zeiten des Abstandhaltens Nähe erlebbar gemacht werden kann.

Im Netz

Mehr unter www.basf.de/kultur. Kartenvorverkauf ab 1. Oktober. Eintrittskarten für Veranstaltungen außerhalb der Abonnementreihen können derzeit nur online über die Warteliste reserviert werden.