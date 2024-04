Die Partei „Bündnis Deutschland“ hat am Sonntag zehn Kandidaten für die Stadtratswahl am 9. Juni aufgestellt. Timo Weber (46, Softwareentwickler) wurde dabei einstimmig zum Spitzenkandidat gewählt. Auf Listenplatz 2 wurde – ebenfalls einstimmig – das partei- und fraktionslose Stadtratsmitglied Manfred Hartinger (79, Rentner) gewählt. Weiterhin wurden einstimmig auf den Listenplätzen 3 bis 5 Michael Schmidt (63, Rentner), Brigitte Schütte (58, Kinderkrankenschwester) und Birgit Hartinger (66, Rentnerin) nominiert.

„Sicherheit, Wirtschaft und Soziales“ nennt Weber als Kernthemen der Partei. „Wir fordern unter anderem eine Videoüberwachung am Berliner Platz, den Erhalt des BASF-Wirtschaftsstandorts in Ludwigshafen und den Erhalt der Geburtshilfe im städtischen Klinikum. Außerdem wollen wir mit innovativen Ideen im Bereich Umweltschutz vorangehen, zum Beispiel mit Pfandautomaten für To-go-Becher“, so Weber. „Bündnis Deutschland“ sieht sich als „neue bürgerliche Perspektive, die in Konkurrenz zum links-grünen Parteienbündnis in Ludwigshafen steht“. Weber war vor seinem Wechsel zum Bündnis Geschäftsführer der Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“, mischte eine Zeitlang bei den Liberal-Konservativen Reformern (LKR) mit und war zuvor AfD-Kreisverbandsvorsitzender. Die Partei verließ er Mitte November 2020 im Streit. Manfred Hartinger kehrte der AfD-Stadtratsfraktion kürzlich den Rücken. Die Partei hatte er zwei Jahre zuvor bereits verlassen.