70.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls in der Nacht zum Sonntag in der Rheinvorlandstraße im Mannheimer Mühlauhafen. Laut Polizei fuhr ein 23-Jähriger auf der Rheinvorlandstraße mit seinem Audi A6 und kollidierte hierbei mit einem rückwärts ausparkenden Mercedes-Benz A 35 AMG. Fahrer und Beifahrer des Mercedes, beide 29 Jahre alt, wurden leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Nach Angaben der Polizei liegen Hinweise vor, dass sich der Audi-Fahrer zuvor ein Rennen mit einem ebenso hochmotorisierten, silberfarbenen 5er BMW geliefert haben soll. Alle beteiligten Fahrzeuge sind vermutlich der Poser-Szene zuzuordnen. Hinweise: Telefon 0621/1258-0.