Auf 4000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte verursacht haben, als sie in der Nacht auf Donnerstag ein Auto in der Philipp-Scheidemann-Straße (Oggersheim) zerkratzt und dessen Reifen zerstochen haben. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Oggersheim, Telefon 0621 963 2403 oder Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.