Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist eine gewisse Ironie, wenn ausgerechnet das Jubiläum eines Wassersportvereins ins Wasser fällt. Das will der WSV Vorwärts Ludwigshafen aber nicht auf sich sitzen lassen. Zwar wurde der Verein für „Freies Schwimmen in Ludwigshafen“ im Sommer 1921 gegründet und ist damit just ein runder Jubilar. „Wir haben aber aufgrund der Pandemie alle Feierlichkeiten auf das kommende Jahr verschoben“, erklärt der Vorsitzende Uwe Dessloch.

Ein Neujahrsfrühschoppen, eine launige Stammtischrunde, in der ehemalige Wasserballer ihre Expertise zum aktuellen Sportgeschehen darlegen, ein Treffen der Masters mit