Eine 23-Jährige ist am Dienstag gegen 8.50 Uhr mit ihrem Auto in der Saarlandstraße (Mundenheim) auf einen Transporter mit Anhänger aufgefahren, als dieser an der Einmündung zur Herderstraße bremsen musste. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Transporter fuhr laut Polizei nach dem Unfall weiter. Die 23-Jährige meldete den Unfall deshalb der Polizei. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter mit Anhänger, vermutlich von einer Garten-/Landschafts- oder Baufirma handeln. Der Fahrer oder Zeugen können sich unter Telefon 0621 963-2122 melden oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.