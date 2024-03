Die Arbeitslosigkeit ist in Ludwigshafen im März weiter zurückgegangen. Aktuell suchen 8958 Menschen mit Hilfe der Agentur für Arbeit nach einem Job, 84 weniger als vor vier Wochen. Die Arbeitslosenquote sank damit leicht auf 9,5 Prozent.

Im Jahresvergleich ist die Anzahl der Arbeitslosen hingegen um 841 gestiegen. Im März sind 1709 Suchende neu vorstellig geworden in der Berliner Straße. 1810 Ludwigshafener konnte die Agentur in einen Job vermitteln. Arbeitgeber in der Stadt sind mit Hilfe der Agentur auf der Suche nach 1715 Mitarbeitern. Im März wurden 294 neue Jobmöglichkeiten gemeldet.

Der Stellenmarkt stellt sich aus Sicht von Arbeitsagentur-Chef Daniel Lips weiterhin freundlich dar, gerade auch mit sozialversicherungspflichtigen Jobs. Für die nächsten Wochen erwartet er eine weitere Frühjahrsbelebung.