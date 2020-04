Wer im Besitz von Gesellschaftsspielen ist, die er nicht mehr braucht, kann diese am Dienstag oder Mittwoch für Kinder und deren Familien im Hemshof spenden. „Wir freuen uns über Gesellschaftsspiele, Karten- und Würfelspiele, die man gemeinsam mit der ganzen Familie spielen kann“, sagt Schulsozialarbeiterin Anouschka Hinz, die gemeinsam mit der Gräfenau- und Goetheschule Nord die Aktion initiiert hat. Die Spenden können am Dienstag (9 bis 13 Uhr) in der Grundschule Gräfenau und nachmittags, von 15.30 bis 17 Uhr, beim Fachdienst Schulsozialarbeit in der Schulstraße 25 abgegeben werden. Eine weitere Möglichkeit, Gesellschaftsspiele zu spenden, besteht am Mittwoch, 9 bis 13 Uhr, in der Goetheschule Nord. Hinz weist darauf hin, dass selbstverständlich die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden.