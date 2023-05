Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Sonntag haben wir auf dem Sportplatz am Südwest-Stadion mit Yannick Nke gesprochen. Der 40-Jährige ist geboren in Kamerun, arbeitet seit zehn Jahren mit einem Doktortitel für Elektrotechnik und Automatisierung bei der BASF und ist Vorsitzender des Vereins „Deux-Zeros“.

Herr Nke, wer und was steckt hinter „Deux-Zeros“?

Wir sind eine Gruppe von zurzeit knapp 40 Leuten aus Afrika. Es sind zum Beispiel Leute aus Togo, Mali, Ghana,