Ein weißer Seat Leon ist am Donnerstag gegen 17.50 Uhr von Mannheim kommend auf der A656 in Richtung Heidelberg gefahren. Am Autobahnkreuz nutze er zunächst die Abbiegespur um auf die A6 zu wechseln. Unvermittelt zog er jedoch laut Polizei zurück nach links auf die Spur in Richtung Heidelberg, ohne auf den seitlichen Verkehr zu achten. Dort fuhr aber, wie Zeugen berichteten, auf gleicher Höhe ein schwarzer SUV Mercedes GLC. Um einen Unfall zu vermeiden, wich dieser seinerseits nach links aus und touchierte dabei einen auf der Überholspur fahrenden schwarzen Mitsubishi Colt. Der Seat blieb unbeschädigt und setzte seine Fahrt in Richtung Heidelberg fort. An den beiden Unfall-Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 8000 Euro. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim hat die Ermittlungen zum flüchtigen weißen Seat Leon aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0621 470-930.