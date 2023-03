Ein Unbekannter hat einer 81-Jährigen laut Polizei am Donnerstag in West einen Stoffbeutel aus der Hand gerissen. Gegen 9.15 Uhr war die Seniorin in der Valentin-Bauer-Straße unterwegs, als ihr der Täter auf Höhe eines Spielplatzes den Stoffbeutel abnahm und damit wegrannte. In dem Beutel befand sich ihr Geldbeutel mit etwa 50 Euro Inhalt. Der Taschendieb ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine sportliche Figur und trug eine blaue Jacke sowie eine grüne Baskenmütze. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2222.