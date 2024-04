Eine 55-Jährige ist laut Polizei um 2000 Euro betrogen worden, nachdem sie am Mittwochmittag in einem Supermarkt in der Edigheimer Straße (Oppau) einkaufen war. Als die Frau diesen verließ, sei sie von einem Mann angerempelt worden. Kurz darauf habe sie dann festgestellt, dass ihre zuvor geschlossene Handtasche geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. Als die Frau ihre Bank informierte und die Karte sperren ließ, hatte der Unbekannte den Beamten zufolge bereits 2000 Euro an einem Automaten abgehoben. Außerdem wurde mit der Karte ein Einkauf im Wert von 400 Euro unberechtigt bezahlt. Da der Täter mit dem Pin der 55-Jährigen bezahlte, muss laut Polizei davon ausgegangen werden, dass er diesen zuvor im Supermarkt ausgespäht hatte. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nun nach einem Mann, der wie folgt beschrieben wird: etwa 32 bis 35 Jahre alt, zirka 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, athletisch, schwarze abrasierte Haare, möglicherweise Bart, gepflegtes Äußeres, schwarze enge Jogginghose, schwarzes T-Shirt und khaki-farbene Bomberjacke. Er war in Begleitung eines Mannes, der als etwa gleich alt, etwas kleiner und deutlich schmaler beschrieben wird. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.