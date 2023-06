Ein 31-jähriger Ludwigshafener ist am Donnerstagmittag auf ein Tankstellengelände in der Oppauer Straße (Edigheim) gefahren und hat mehrere Flaschen Bier gekauft. Als er wieder losfuhr, kollidierte er beim Ausparken seines Autos mit einem abgestellten Fahrzeug und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Wenig später wurde das Fahrzeug des Mannes in Nähe seiner Wohnanschrift in Edigheim entdeckt. Der 31-Jährige wurde von Polizeikräften in seiner Wohnung aufgesucht. Er machte einen stark alkoholisierten Eindruck, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,51 Promille. Außerdem gab er an, möglicherweise Kokain konsumiert zu haben. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Fahrtauglichkeit des Unfallverursachers überprüfen.