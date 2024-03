Ein 26-Jähriger ist am Montagnachmittag beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in der Heinigstraße (Mitte) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Am Steuer des Unfallwagens saß eine 67-jährige Autofahrerin, die den Fußgänger offenbar übersehen hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 26-Jährige auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert. Der Mann wurde mit Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so die Polizei. Am Auto sei ein Sachschaden von etwa 8000 Euro entstanden. Gegen die Autofahrerin werde nun wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.