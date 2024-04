In der Nacht zum Mittwoch hat eine 22-Jährige in einem ICE Bundespolizisten angegriffen. Die Frau war in den Zug ohne gültiges Ticket eingestiegen, so eine Mitteilung der Polizei. Gegen 0.50 Uhr hatte laut Mitteilung die Deutsche Bahn die Bundespolizei über eine weibliche Person im ICE 698 von Stuttgart nach Heidelberg informiert, die keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen konnte.

Erst Drohung dann Tritte

Am Heidelberger Hauptbahnhof kontrollierten die Beamten die 22-Jährige im Zug. Die junge Frau zeigte sich schon zu Beginn der Kontrolle uneinsichtig und aggressiv, heißt es im Bericht. Auch der Aufforderung, den Zug zu verlassen, kam sie nicht nach. Weiterhin drohte die junge Frau den Bundespolizisten körperliche Gewalt an.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle trat die Frau einem Beamten gegen das Bein und einem weiteren in den Bauch. Beide Geschädigten wurden nicht verletzt und blieben dienstfähig. Unter der Anwendung einfacher körperlicher Gewalt brachten die Beamten die 22-Jährige schließlich aus dem Zug.

Die Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wegen Bedrohung und Leistungserschleichung.