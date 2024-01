Ein 17-Jähriger hat am Dienstagmorgen in einem ICE von Frankfurt nach Mannheim gleich vier Reisende bestohlen. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, wurde der Jugendliche am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen. Neben einem Handy sollen sich unter dem Diebesgut im Gesamtwert von 2700 Euro zwei Rucksäcke samt Inhalt befunden haben. Die Opfer seien teilweise selbst auf die Diebstähle aufmerksam geworden, hieß es. Polizisten, die zufällig im Zug waren, stellten den 17-Jährigen und übergaben ihn an die Bundespolizei. Weil sich der Heranwachsende gegenüber den Beamten offenbar aggressiv verhielt, wurden ihm Handschellen angelegt. Die Wertgegenstände sind mittlerweile wieder bei ihren Besitzern. Der Jugendliche fiel offenbar schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte auf.