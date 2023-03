Mehrere junge Männer haben einen 16-Jährigen am Dienstag in der Gartenstadt krankenhausreif geprügelt. Laut Polizeibericht wurde der Jugendliche gegen 12.30 Uhr in der Raschigstraße angegriffen. Er war in Höhe der Haltestelle Mundenheim-Friedhof auf eine Gruppe von fünf bis sechs Heranwachsenden im Alter von 18 bis 19 Jahren getroffen, die ihn unvermittelt attackiert habe. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht sowie am Oberkörper und flüchtete. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Eine Fahndung der Polizei nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Die Hintergründe der Tat werden noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.