Seit Freitag, 8. April, wird die 16-jährige Nisa aus Ludwigshafen vermisst. Die 16-Jährige wurde an diesem Tag gegen 7.30 Uhr zuletzt in Ludwigshafen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt, wie die Polizei weiter mitteilt. Vermutlich befinde sich die Jugendliche derzeit auf dem Weg nach Berlin. Die Fahndung nach dem Mädchen verlief ergebnislos, so dass die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Nisa ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Die Polizei bittet Zeugen, die das Mädchen seit Freitag gesehen haben und etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen können, sich unter Telefon 0621 963-2773 zu melden.