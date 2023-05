Das Bioland-Weingut Stefan Kuntz in Mörzheim, Raiffeisenstraße 13, lädt an Pfingstsonntag wieder zum Alpakaschurfest ein. Die Premiere im vergangenen Jahr war auf riesiges Interesse gestoßen. Um 11 Uhr geht’s los mit Bauernmarkt, Besichtigung des Schulbauernhofs, Töpferwerkstatt und, und, und. Ab 13 Uhr werden die Alpakas und die Quessantschafe von ihrem Winterfell befreit. Schafschur-Weltmeisterschaftsteilnehmer Jan-René Hartmann erklärt alles über Wolle und Tiere. Gemeinsam mit seinem Border Collis zeigt er in seinen Hütehundevorführungen, was seine Vierbeiner alles so drauf haben. Außerdem gibt es eine Quevri-Weinprobe und die Vorstellung der 5000 Jahre alten Methode, Wein zu machen. Ab 18 Uhr spielen die „Pfalz-Didgers“ auf ihren Didgeridoos und Drums australische Klänge, ab 19.30 Uhr lässt die Band Jay’n’Hay den Abend mit einem Open Air Konzert ausklingen.