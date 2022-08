Die Behörden melden zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Gestorben sind je ein Mann aus den Verbandsgemeinden Herxheim und Bad Bergzabern. Dazu kommen 130 (Vortag: 124) Neuinfektionen – 73 (64) im Kreis Germersheim, 36 (39) im Kreis Südliche Weinstraße und 21 (21) in der Stadt Landau. Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 331 (340) im Kreis Germersheim, 202 (219) im Kreis SÜW und 255 (223) in Landau.