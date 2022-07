Von Freitag, 29. Juli, bis Montag, 15. August, fallen jeweils zwischen 5 und 0.30 Uhr einige Züge zwischen Landau und Karlsruhe aus. Grund sind Reparaturarbeiten an einem Bahnübergang. Das teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mit und beruft sich auf Informationen der DB Regio AG.

Folgende Züge sind betroffen: Die Züge der Linien RE 6 (Kaiserslautern ‒ Karlsruhe) fallen zwischen Landau Hauptbahnhof und Kandel aus. Der RE 12045 (planmäßige Ankunft 0.49 Uhr in Karlsruhe Hauptbahnhof) fällt in den Nächten Samstag/Sonntag von Landau bis Karlsruhe aus. Die Züge der Linien RB 51 (Neustadt – Karlsruhe), RB 54 (Winden – Bad Bergzabern) und RB 56 (Bundenthal – Rumbach – Hinterweidenthal) fallen in verschiedenen Abschnitten zwischen Landau und Karlsruhe aus.

Fahrtzeiten der Busse weichen ab

Als Ersatz für die ausgefallenen Züge wird empfohlen, die noch verkehrenden Züge zwischen Landau und Winden sowie die Busse zwischen Landau und Winden und Kandel und Karlsruhe zu nutzen. Zu beachten sind die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse, heißt es in der Mitteilung.

Der Zug RE 12046 (planmäßige Ankunft 0.12 Uhr in Neustadt Hauptbahnhof) fährt von Winden bis Neustadt Hauptbahnhof 17 Minuten später.

Der Zweckverband weist darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist aus Platzgründen nicht möglich.

Info

Die geänderten Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.