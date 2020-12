In der Nacht auf Dienstag hat’s in der Pfalz geschneit – auch vielerorts in der Südpfalz. Wegen Glätte und Schneefalls krachte es auf etlichen Straßen in Rheinland-Pfalz. Verhältnismäßig ruhig war es jedoch in Landau und Umgebung. „Bei uns gab es keine Unfälle in Folge von Glätte“, berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion Landau auf RHEINPFALZ-Anfrage. Harald Reichel, der die Polizeiinspektion Edenkoben leitet, sagte am Dienstagmittag, dass die Straßen rund um Landau „überraschend frei“ gewesen seien. Auch im Zuständigkeitsbereich der Edenkobener Polizei gab es keine Rutschpartien mit Folgen – weder auf der A 65 zwischen Rohrbach und Neustadt noch auf dem Teilstück der B 10 zwischen Landau und Birkweiler. Einige Kilometer weiter war jedoch am frühen Morgen der Fahrer eines Sattelzugs aus Landau auf der schneeglatten Bundesstraße bei Wilgartswiesen ins Schleudern geraten – der Laster blockierte zwischen 4 und 7 Uhr die Fahrbahn. Und mit dem Schrecken davongekommen sind jene zwei Männer, die sich wegen der Straßenglätte mit einem Auto bei Oberotterbach überschlagen haben.