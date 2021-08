Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer hat den gruseligsten Kürbis im ganzen Land? Die Kürbis-Laternen zu Halloween werden in Deutschland immer beliebter und haben die Rüben-Tradition in der Pfalz in Vergessenheit gebracht. Doch woher kommt der Brauch?

Jedes Jahr im Oktober wiederholt sich das immergleiche, schauderhafte Schauspiel: Es geht dem Kürbis an den Kragen. Ausgeweidet und mit abgetrennter Schädeldecke fristet er in Vorgärten und Hofeinfahrten ein schauriges Dasein und zeigt der Welt sein breiters Grinsen. Halloween naht und Jack O’Lantern treibt mal wieder sein Unwesen.

So nämlich heißen die fratzenhaften Kürbislaternen, die in der Nacht zum ersten November die bösen Geister vertreiben sollen. Benannt nach einem irischen Hufschmied. Wer aber war Jack O’Lantern?

Unfreundlicher Gesell mit Rübenlaterne

Der Sage nach ein ziemlich übellauniger und geiziger Trunkenbold, der dem Teufel für einen letzten Drink seine Seele versprach. Doch Jack war gerissen genug, den Höllenfürsten übers Ohr zu hauen und sein kostbares Seelenheil zu retten. Ein Kunststück, das ihm mehrfach gelang.

Als Jack viele Jahre später schließlich doch das Zeitliche segnete, wollten ihn weder Himmel noch Hölle bei sich aufnehmen. So irrt er bis heute, erzählt man sich, ruhelos umher, auf der Suche nach einer ewigen Bleibe. Den Weg weist ihm dabei nur eine hässliche Rübenlaterne, aus deren glühenden Augen das Höllenfeuer lodern soll.

Riwwe-Lichter sind verschwunden

Diese Gruselgeschichte brachten irische Einwanderer im 19. Jahrhundert mit in die USA. Dort wurde die Rübe flugs durch einen Kürbis ersetzt – und Halloween, wie wir es kennen, war geboren. Seit einigen Jahren erfreut sich das amerikanische Grusel-Spektakel auch in Deutschland großer Beliebtheit.

Doch warum wurde es eigentlich von uns importiert? Auch hierzulande gab es früher furchteinflößende Herbstriten, mit denen die Lebenden um Allerheiligen herum Kontakt zur Unterwelt aufnehmen wollten. Rübengeister kannten Kinder bei uns schon lange vor der amerikanischen Version des Iren Jack O’Lantern. In der Pfalz zogen sie zu Allerheiligen mit gruseligen Futterrüben-Laternen bewaffnet, den sogenannten „Riwwe-Lichtern“, von Haus zu Haus und forderten Tribut in Form von kleinen Gaben. Warum die Rübe als Dämonen-Abwehr vom Kürbis verdrängt wurde? Vielleicht, weil sie weniger wirksam gegen das Böse war? Vielleicht aber auch nur, weil sie schwerer zu schnitzen ist. Wer weiß das schon genau.

Je origineller, desto besser

Kürbis hin, Rübe her. Heute jedenfalls ist Jack O’Lantern weit mehr als einfach nur eine unheimliche Kürbislaterne. Sie ist zum Kultsymbol von Halloween geworden. Künstler verewigen sich in der vergänglichen Frucht und schaffen wahre Meisterwerke in 3D, die nach einigen Wochen jedoch unweigerlich auf dem Kompost landen. Der US-Amerikaner Ray Villafane gilt als einer der Superstars der internationalen Kürbis-Bildhauerei. In einer Kürbisausstellung in Ludwigsburg kann man noch bis zum 6. Dezember Fruchtgemüse-Kunst in seiner wohl spektakulärsten Form bewundern. Je origineller, desto besser – so das Motto.

Doch auch für die private Halloween-Party ist eine selbstgeschnitzte Kürbislaterne längst zur Pflicht geworden. 0815 ist selbst für Hobbykünstler oft keine Option. Daher gilt: Wer sich noch nicht mit der orangenen Dämonenabwehr ausgerüstet hat, sollte schnell die Messer zücken, eine Kürbislaterne schnitzen, das gute Stück fotografieren und sich um den Titel des schönsten Schnitzkürbis der Südpfalz bewerben. Wir veröffentlichen die schönsten Schnitzwerke in der ersten Novemberwoche in der RHEINPFALZ.

Leseraktion