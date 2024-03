Schadenfreude ist die schönste Freude. Bauamtsleiter Christoph Kamplade und Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) müssen gerade einiges an Häme aushalten, weil die Radbrücke über die Bahn zum Schulzentrum am Stahlpreis scheitert. Aber hey, Kopf hoch. Was brauchen wir Radbrücken über Gleise, solange wir Klaus Weselsky haben? Außerdem hat Landau doch so viele Erfolgsgeschichten zu erzählen, weit übers Rotterdamer Massagepflaster hinaus: eine sich selbst regulierende Schimpansenhaltung im Zoo, Wikileaks auf Straßenschildern, Einbahnstraßen fürs Sightseeing, Elterntaxis-frei-Verkehrssicherheitslösungen für Schulen, einen Antisemitismusbeauftragten, malerische Lost Places im Herzen der Altstadt, eine lebhafte Freikirchen-Szene, heldenhafte Straßennamensgeber und ihre noch heldenhafteren Verteidiger, autofreie Ärztehäuser und reihenweise leerstehende Wohnungen. Und überhaupt: Das Allerwichtigste ist doch, dass Landau die größte Weinbaugemeinde Deutschlands bleibt. Dann ist doch alles in Schorle.