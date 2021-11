Durch einen Wasserrohrbruch in der Schneiderstraße, direkt in Höhe des Haupteingangs des Eduard-Spranger-Gymnasiums, ist die Fahrbahn komplett unterspült worden. Die Straße musste nach Angaben der Stadt gesperrt werden. Sie geht davon aus, dass die Sperrung der Straße mehrere Tage andauern wird. Das Schulzentrum Ost kann aktuell also nur über die Queichheimer Hauptstraße und das ESG nur über die Horststraße angefahren werden. Die Queichtalnahverkehrsgesellschaft (QNV) muss deshalb ihre Buslinie 535 (Hauptbahnhof - Horst - Gewerbepark - Hauptbahnhof beziehungsweise Horst - Hauptbahnhof - Wollmesheimer Höhe - Hauptbahnhof - Gewerbepark - Horst) verlegen. Die Haltestellen Schulzentrum Ost, Agentur für Arbeit, Neuer Messplatz, Ärztehaus, Gustav-Hertz-Straße, Albert-Einstein-Straße und Werner-Heisenberg-Straße können vorerst nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die durch Queichheim verkehrenden Linien 536, 550, 552 sowie 555 auszuweichen.