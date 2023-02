Wegen eines Wasserschadens musste der Tante-Emma-Laden in Arzheim schließen. In nächster Zeit wird es nur einen Bestelldienst geben. Der Partnerdorfladen in Nußdorf soll helfen. Was passiert mit den Mitarbeitenden?

Bereits im vergangenen November machten sich die Betreiber des Tante-Emma-Dorfladens in Arzheim Sorgen um ihr Geschäft. Sie bemerkten einen Wasserfleck an der Decke. Doch dabei blieb es nicht. Der Wasserschaden wurde immer größer, von der Decke tropfte es herunter und es entstand jeden Morgen aufs Neue eine Pfütze. Seit Anfang Februar ist der Laden nun geschlossen. „Anfangs haben wir noch eingeschränkt gearbeitet, wir hatten durch die Trockengeräte, die von einer Firma installiert wurden, aber immer weniger Platz“, erzählt die Vorsitzende des Tante-Emma-Vereins Antje Röper-Kintscher. „Wir hatten Schimmel und offene Lebensmittel. Das war irgendwann nicht mehr tragbar.“

Das angrenzende Wohnzimmer, wo auch Veranstaltungen stattfinden, ist vom Schaden nicht betroffen. Deshalb hatten Röper-Kintscher und ihr Stellvertreter Jürgen Mathäß zunächst die Idee, den Laden vom Wohnzimmer aus zu betreiben. „Dadurch hätten wir aber weniger Einnahmen gehabt und die Versicherung fängt die Einbußen nur auf, wenn wir den Laden wirklich schließen“, erklärt Röper-Kintscher.

Bestelldienst zwei bis drei Mal pro Woche

Über eine Aktion in den Sozialen Medien konnte der Dorfladen etwa 95 Prozent seiner frischen Ware abverkaufen, den Rest brachten sie in den Tante-Emma-Dorfladen in Nußdorf, der im selben Verein mitorganisiert wird. Dank des Dorfladens in Nußdorf kann der Arzheimer Tante-Emma-Laden während der Schließung zumindest teilweise weiter für die Nahversorgung sorgen. „Zwei bis drei Mal pro Woche bringen wir Brot, Obst und Gemüse sowie Molkerei- oder Feinkostkisten von Nußdorf nach Arzheim. Leute, die vorbestellt haben, können ihre Waren dann im Wohnzimmer in Arzheim abholen“, sagt Röper-Kintscher. Kunden können über die Internetseite, per E-Mail oder telefonisch bestellen. Veranstaltungen sollen im Wohnzimmer weiterhin stattfinden.

Der Verein will damit auch bewirken, dass der Tante-Emma-Laden in Arzheim nicht in Vergessenheit gerät. Wann der Schaden behoben ist und der Laden wieder öffnen kann ist nämlich nicht absehbar. „Weder wir noch der Vermieter wissen, wo der Schaden herkommt oder wann er behoben sein wird“, sagt Mathäß. Immerhin kommt die Versicherung, so wie es aussieht, für die Reparaturkosten und das festangestellte Personal auf. Die angestellten 520-Euro-Kräfte will der Verein halten und soweit es geht in Nußdorf einsetzen.

Info

Informationen zu den Tagen, an denen Ware abgeholt werden kann, und zu Veranstaltungen unter www.tante-emma-arzheim.de.