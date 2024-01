Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Restaurant „Vier Jahreszeiten“ am Weißquartierplatz ist eine feste Größe in der Landauer Gastronomieszene. Die Mittagskarte wird täglich neu geschrieben, was rund 70 Stammkunden zu schätzen wissen.

Darf es ein Hähnchenschnitzel in Panko-Panade mit Ratatouille-Gemüse und Wedges sein? Oder doch lieber hausgemachte Käsespätzle mit Zwiebeln? Das zumindest waren