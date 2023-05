Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Empörung war groß. Vor knapp drei Jahren verschwanden Bronzetafeln an bekannten Landauer Gebäuden. Dann auch eine Künstlerbüste. Dank eines aufmerksamen Metallhändlers konnte der mutmaßliche Dieb gefasst werden. Jetzt wurde ihm der Prozess gemacht.

Viele Landauer Bürgerinnen und Bürger sowie die Stadtspitze waren bestürzt. Im Juni 2018 wurden am Frank-Loebschen Haus sowie am benachbarten Alten Kaufhaus und an der