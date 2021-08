Drei Planeten Erde wären nötig, wenn alle so leben würden, wie die Menschen in Deutschland. Darauf wollen Studierende und zahlreiche weitere Initiativen beim Tag der Nachhaltigkeit hinweisen. Und das ist alles geplant.

Der Tag der Nachhaltigkeit wird am Sonntag, 15. August, 12 bis 18 Uhr, auf dem Rathausplatz und in der Fußgängerzone, beispielsweise auf dem Martha-Saalfeld-Platz und dem Platz vor der Stiftskirche veranstaltet. Das teilt die Stadt mit. Im Mittelpunkt des Tags steht der ökologische Fußabdruck. Zahlreiche Stände nehmen die Lebensbereiche Konsum, Mobilität, Wohnen und Ernährung unter die Lupe. Aber auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz. Es spielen mehrere Livebands, es gibt ein Kindertheater, eine Modenschau und einen Poetry-Slam-Dichterwettstreit.

Um 13 Uhr und 16 Uhr gibt es jeweils eine Stadtführung zum Thema „Nachhaltigkeit“ – zudem ist der Kleidertausch wie in den Vorjahren wieder Teil des Programms. Neben den Aktionsständen der Studierenden werden laut Ankündigung der Stadt unter anderem Energie Südwest, die Zooschule, das Biosphärenreservat Pfälzerwald, der Weltladen und viele andere vertreten sein und den Tag mitgestalten. Wie bereits in den Jahren zuvor gibt es auch wieder etwas zu gewinnen: Wer es schafft, an den verschiedenen Mitmachstationen genügend Stempel zu sammeln, nimmt am Ende des Tags an einer Verlosung teil.