Bei zwei Verkehrskontrollen am Freitag und Samstag hat die Polizei 39 Verstöße festgestellt – darunter Straftaten.

Wie die Beamten berichten, wurden bei einer Kontrolle am Freitagnachmittag in der Edenkobener Luitpoldstraße in Höhe einer Bäckerei 13 Verstöße festgestellt. Fünf Autofahrer wurden bei der Nutzung des Handys erwischt und müssen 100 Euro Bußgeld bezahlen. Vier weitere bezahlten 30 Euro, weil sie ohne angelegten Gurt unterwegs waren. Drei andere hatten ihre mitgeführte Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert und mussten 35 Euro zahlen. Ein 33-jähriger Fahrer hatte an seinem Auto technische Veränderungen vorgenommen, die die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen ließen, berichtet die Polizei weiter.

Am Samstagmorgen an der Kreuzung der Strecke Edesheim-Landau Richtung Roschbach erwischten die Beamten 26 Sünder. 25 Autofahrer haben das erlaubte Tempo 70 übertreten – zwei davon wurden mit 106 Stundenkilometern gemessen. Die beiden erwartet ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und ein Punkt in Flensburg. Einen weiteren Eintrag wegen einer Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis erwartet einen 23-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, der zum wiederholten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Sie wurde ihm bereits im Jahr 2022 entzogen. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.