Verletzt wurde laut Polizeibericht ein zehn Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 13.45 Uhr in der Weinstraße Nord in Maikammer. Die Zehnjährige war aus einem Schulbus ausgestiegen und wollte hinter diesem die Straße überqueren. Dabei übersah das Kind ein Auto, in dem eine 63 Jahre alte Frau am Steuer saß. Bei dem Zusammenprall zog sich das Mädchen laut Polizei eine Fraktur am Fuß zu, die Autofahrerin erlitt einen Schock.