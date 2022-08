Ein 23-Jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Offenbach und Herxheim leicht verletzt worden. Laut Polizei übersah eine 23-jährige Audi-Fahrerin den Mann, als sie von Insheim kommend an der Kreuzung L542/K21 in Richtung Offenbach abbiegen wollte. Nach Angaben der Polizei überschlug sich der Motorradfahrer durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge mehrfach. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt laut Polizei bei zirka 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.