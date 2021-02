In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in der Reiterstraße zwei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei in Landau mitteilt, habe ein bislang unbekannter Täter mit einem Gegenstand Lackkratzer über die jeweils kompletten Fahrzeugseiten verursacht. Dabei sei ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.