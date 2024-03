Auf einem Parkplatz am alten Rathaus in Bad Bergzabern sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier Autos mutwillig beschädigt worden. Die Polizei teilt mit, dass unbekannte Täter den Lack an einem BMW, einem Peugeot, einem Audi sowie einem Toyota zerkratzt haben. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.