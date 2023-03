Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der zweiten Runde der RHEINPFALZ-Leserumfrage wird weiterhin heftig über eine Impfpflicht gestritten – es geht um juristische Probleme, medizinisches Personal kommt zu Wort. Und eine Mutter schildert ein Problem, das die Familie spaltet.

Am Donnerstagmorgen war es so weit. Laut Robert-Koch-Institut sind über 100.000 Menschen in Deutschland nach einer Corona-Infektion gestorben. Unterdessen läuft die Debatte um eine mögliche