Eine 24-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Unfall am Sonntagabend in Edesheim schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück in der Ruprechtstraße. Dort kam die Frau von der Straße ab, stieß zunächst mit einem geparkten Auto zusammen, bevor sie noch an einer Grundstückseinfriedung entlangschrammte. Die Fahrerin zog sich Schnittwunden zu und brach sich zudem das Sprunggelenk. Ein Rettungsteam brachte sie daraufhin ins Krankenhaus. Wegen ihrer Alkoholfahne wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Polizei beziffert den Schaden auf 15.000 Euro.