Die drei Großveranstaltungen, die für diesen Sommer in Landau auf dem Neuen Messplatz geplant waren, werden auf 2021 verschoben. Grund sind die Auflagen wegen des Coronavirus, konkret das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August. Nach Angaben des Veranstalters, der Eventschmiede Gerach, soll das Eröffnungskonzert mit Tim Bendzko am 10. Juni 2021 über die Bühne gehen. Das La Fiesta mit Partymusik ist nun für den 25. Juni kommenden Jahres geplant, das Tropical-Beach-Festival mit Elektroklängen für den 26. Juni. Die drei Veranstaltungen waren eingebettet in eine geplante Public-Viewing-Arena für 6500 Fußball-Fans zur Europameisterschaft. Die EM ist auf den Zeitraum vom 11. Juni bis 11. Juli kommenden Jahres verschoben worden. Alle bereits verkauften Tickets für die Konzerte bleiben gültig. Falls es Unsicherheit gibt, ob jemand die neuen Termine wahrnehmen kann oder sein Ticket zurückgeben will, bittet der Veranstalter noch um etwas Zeit. „Wir versprechen, dass es für jeden eine Lösung geben wird“, verspricht die Eventschmiede in ihrer Pressemitteilung.