In der Nacht auf Sonntag wurden aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Joseph-Straße im Wohnpark am Ebenberg in Landau zwei Fahrräder im Wert von rund 3700 Euro entwendet. Das teilt die Polizei mit. Bei den Rädern handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike mit auffällig giftgrünen Pedalen und um ein dunkelgraues E-Mountainbike mit türkisfarbenem Schriftzug. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, entweder telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.