Die Südpfalz hat wohl ein recht ruhiges Wochenende erlebt. Das hätte anders laufen können in der Hexennacht und am 1. Mai.

Es sei nichts wirklich meldenswertes passiert, berichtet die Landauer Polizei auf Anfrage. Klar, ein paar Scherze und kleinere Vorkommnisse, aber größere Vorfälle seien nicht bekannt. Wobei, der Diebstahl des Maibaums in Billigheim-Ingenheim sei Stand Dienstagvormittag nicht angezeigt worden, berichtet die Polizei weiter.

Meldungen anderer Art haben die Redaktion von der Kleinen Kalmit erreicht. Dort sei ein Haufen los gewesen, berichteten Leser, aber mit unschönen Folgen. Einige Leute hätten ihre Abfälle zurückgelassen, das beliebte Ausflugsziel sei völlig verdreckt gewesen. Am Dienstag hätten sich einige Menschen eingefunden, die die Flaschen aufgesammelt haben, berichten RHEINPFALZ-Leser.

Eine neue Eingemeindung

Auch andere Streiche hat es gegeben, so beispielsweise an der Ortseinfahrt in Godramstein. Die dortige Verkehrsinsel wurde mit einer Skulptur geschmückt. Inschrift: „Zu Ehren des Ortsvorstehers – Godramstein Schikane Schreiner“.

Und einen zur Pfalz wie die Faust aufs Auge passenden Streich haben sich Unbekannte in Wollmesheim ausgedacht. Die drei Ortsschilder wurden überklebt mit fiktiven Ortsschildern für den „Trinkkurort Bad Promille – Weindorf Wollmesheim /Pfalz“. Gesehen und fotografiert wurden die Schilder unter anderem vom Tourismusdezernenten Jochen Silbernagel, der die Schilder für sehr passend zum zeitgleich gefeierten Weinfest in Wollmesheim findet. „Das ist Heimat. Eine sehr gute Idee“, hält der Liberale fest.