Die Stiftung für Ökologie und Demokratie veranstaltet am Samstag ab 16 Uhr im Haus des Gastes in Bad Bergzabern eine Jubiläumsveranstaltung zum 30-jährigen Vereinsbestehen. Dabei soll auch der Preis „Goldener Baum“ an das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung verliehen werden, das ebenfalls 30 Jahre alt geworden ist. Am 12. September 1992 wurde in Freiberg in Sachsen die Stiftung für Ökologie und Demokratie gegründet. Seitdem veranstaltet sie schwerpunktmäßig zu den Themenfelder „Ökologie“ und „Demokratie“ Tagungen, Bildungsreisen und führt konkrete Projekte durch. Außerdem verleiht sie Preise wie den „Goldenen Baum“, den „Ökologia“-Preis und den Europäischen Friedenspreis. Es wird um Anmeldung gebeten per E-Mail an stiftung-fuerokologie-u-demo@t-online.de.