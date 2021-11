Zu große Neubauten in gewachsener Umgebung sind ein wiederkehrendes Ärgernis in Landau. Zur Zeit betrifft dies zwei Vorhaben im Horst und in Dammheim. Abhilfe könnten Bebauungspläne schaffen, aber die sind aufwendig. Jetzt will die Stadt ein Konzept aufstellen, um das Problem zu lösen. Kann das gelingen? Den Bericht dazu lesen Sie hier, und hier geht es zum Kommentar.