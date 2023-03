Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu große Neubauten in gewachsener Umgebung sind ein wiederkehrendes Ärgernis in Landau. Abhilfe könnten Bebauungspläne schaffen, aber die sind aufwendig. Jetzt will die Stadt ein Konzept aufstellen, um das Problem zu lösen.

Die Stadt will vorerst keinen Bebauungsplan für Teile des Horsts erlassen, um ein umstrittenes Bauvorhaben in der Münchener Straße