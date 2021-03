Die Landauer Stadtverwaltung widerspricht einem Gerücht, dass derzeit die Runde macht: Im Impfzentrum Landau/SÜW seien zu Beginn 260 Impfdosen weggeworfen worden, weil so viele Leute nicht gekommen seien. Die städtische Pressesprecherin Sandra Diehl stellt klar: „Selbst wenn 260 Personen nicht erschienen wären – so viele waren am ersten Tag gar nicht angemeldet – hätten keine 260 Impfdosen weggeworfen werden müssen.“ Jeden Abend würden immer nur die angebrochenen Fläschchen entsorgt, schlimmstenfalls wären das neun Dosen Astrazeneca oder fünf Dosen Biontech. Denn: Ein Fläschchen Astrazeneca ergibt zehn Impfdosen, bei Biontech sind es sechs. Im Impfzentrum würden Fläschchen nur geöffnet, wenn sie auch gebraucht würden, so Diehl. Bleibe etwas übrig, gehe es an die Menschen auf der „Resteliste“, zum Beispiel medizinisches Personal aus Landau und SÜW. Die nicht angebrochenen Fläschchen halten sich fünf Tage (Biontech) und sechs Monate (Astrazeneca) im Kühlschrank. „Da muss also nichts weggeworfen werden.“